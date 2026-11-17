أدانت مصر بأشد العبارات استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريف محافظتي القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري، وما يصاحبها من اعتداءات متكررة بحق المدنيين، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، ولقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر بحسب بيان لوزارة الخارجية، رفضها الكامل للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، مطالبةً إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.



ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، التي تقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتوغلت قوات إسرائيلية بأكثر من 20 آلية عسكرية في قرية معرية وأطراف بلدة عابدين بريف درعا الغربي.



وأطلقت قوات الاحتلال قذائف مدفعية على أطراف قرية معرية بريف درعا الغربي وتوغلت في عدد من الأحياء واقتحمت منازل.



واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدة قذائف أراضي زراعية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي قرب الشريط مع الجولان السوري المحتل.