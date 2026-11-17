ـ راندة المنشاوي: التحول نحو المرافق الذكية أصبح ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة والاستدامة

ـ تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة يرفع الإجمالي إلى 148 محطة بطاقة 2.098 مليون متر مكعب يوميًا

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استهداف الدولة الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، وخفض نسبة الفاقد من مياه الشرب إلى 20% بحلول عام 2030.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه»، أهمية توظيف الابتكارات والحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز كفاءة إدارة المرافق واستدامتها، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من التوسع في إنشاء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع كفاءة التشغيل والإدارة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، عبر بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية تشمل التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول وتوظيف البيانات والتحليل الرقمي لدعم اتخاذ القرار.

توسعات تحلية المياه

ولفتت الوزيرة إلى أن تحلية مياه البحر تمثل محورًا رئيسيًا لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، موضحة أن عدد المحطات ارتفع من 36 محطة بطاقة 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى 129 محطة بطاقة 1.41 مليون متر مكعب يوميًا عام 2026.

وأضافت المنشاوي أنه يجري تنفيذ 19 محطة إضافية ليصل الإجمالي المستهدف إلى 148 محطة بطاقة 2.098 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرة إلى أن التحدي يمتد لضمان استدامة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة المعدات وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية والتشغيلية.

خفض فاقد المياه

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية خفض فاقد مياه الشرب لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كاشفة عن تراجع نسبة الفاقد من 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030 عبر المراقبة الذكية وإدارة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات.

التحول للمرافق الذكية

وتابعت المنشاوي أن التحول نحو المرافق الذكية بات ضرورة تتطلب التكامل بين منظومات الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات التشغيلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية؛ للانتقال من الصيانة التقليدية إلى الإدارة الاستباقية للأصول والتنبؤ بالأعطال وتقليل التوقف ورفع الاعتمادية التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت.

شراكات نقل المعرفة

وأشارت المنشاوي إلى تطلع الوزارة لتوسيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لبناء حلول متكاملة تحقق نتائج قابلة للقياس في ترشيد الطاقة وخفض الفاقد، وتعزيز الشراكات القائمة على نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات لرفع جودة الخدمات للمواطنين.

وعلى هامش الفعاليات، تفقدت راندة المنشاوي ووزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، معرضًا لأحدث حلول الإدارة الذكية للمياه، شمل أجهزة القياس الحديثة وأنظمة التحكم الإلكتروني بمحطات المياه والصرف الصحي وتطبيقات الري الذكي؛ لترشيد الطاقة ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.