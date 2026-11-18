تحطمت طائرة نقل عسكرية في منطقة كيميروفو بإقليم سيبيريا الروسي، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع في موسكو.

وذكرت التقارير أن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف «إيه إن-12»، تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان أثناء قيامها برحلة مقررة.

وكان على متن الطائرة 19 شخصا، من بينهم أفراد الطاقم، ولم ينج أي منهم، بحسب التقارير. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يرجع إلى خلل فني.

وكانت عدة وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بمقتل 17 شخصا في الحادث.

وكان حاكم المنطقة، إيليا سيريديوك، قد تحدث في البداية عن تحطم طائرة بالقرب من قرية ياجونوفو، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأظهر مقطع فيديو الحاكم في موقع الحادث، فيما ظهرت في الخلفية سيارات الطوارئ والأضواء الزرقاء.