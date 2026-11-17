أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الشركات الأمريكية خلال سبتمبر الماضي بما يتفق مع تقديرات المحللين.
وذكرت الوزارة أن مخزونات الشركات زادت بنسبة 0.5% خلال سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% خلال أغسطس.
وفي الوقت نفسه، زاد مخزون مستودعات الجملة بنسبة 0.7% خلال سبتمبر، في حين زادت مخزونات شركات تجارة الجملة والتصنيع بنسبة 0.4% لكل فئة.
وأشارت وزارة التجارة إلى نمو مبيعات الشركات الأمريكية بنسبة 1.8% خلال سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 1.2% خلال الشهر السابق.
وزادت مبيعات الجملة بنسبة 2.8%، في حين زادت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 1.3% ومبيعات التجزئة بنسبة 0.8%.
ومع ارتفاع المبيعات بأكثر من ارتفاع المخزونات، تراجع معدل مخزونات الشركات إلى المبيعات إلى 1.33 خلال سبتمبر، مقابل 1.35 خلال أغسطس.