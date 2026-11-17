قالت الشرطة في لندن، اليوم الثلاثاء، إن ضابطا في الجيش الأمريكي كان قد اعتُقل في المملكة المتحدة للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا، قد احتُجز من جانب الجيش الأمريكي بدلا من توجيه تهم إليه في بريطانيا.

وكان المقدم براندون تاينر، البالغ من العمر 41 عاما، قد اعتُقل في 10 نوفمبر للاشتباه في انتهاكه قانون الأمن القومي من خلال مساعدة جهاز استخبارات أجنبي والحصول على معلومات محمية أو الكشف عنها.

وقالت شرطة العاصمة في بيان صحفي إنه "اتُخذ قرار بإحالة التحقيق" إلى الشركاء الأمريكيين.

وتقول الشرطة إن قوة مكافحة الإرهاب التابعة لها عملت عن كثب مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) والجيش الأمريكي.

وقال البريجدير جنرال شون ستينشون، القائد العام لقيادة مكافحة التجسس في الجيش، في البيان: "ينبغي أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير صارم لأي فرد من أفراد القوات المسلحة يشتبه في انتهاكه القسم الذي نؤديه جميعا لحماية الدستور والدفاع عنه".

وكانت وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، نقلا عن مسؤول أمريكي، قد أفادت سابقا بأن تاينر لم يسلم أي معلومات إلى الروس.

ونفى الكرملين أي صلة بالضابط الأمريكي.

وكان تاينر، الذي سبق أن خدم في أفغانستان والعراق وقطر، ضابطا رفيع المستوى في قسم الموارد البشرية، وكان قد عُيّن في وحدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في قاعدة بالقرب من جلوستر، إنجلترا، على بعد حوالي 100 ميل (160.93 كيلومتر) غرب لندن.

وكان تاينر يخدم في فيلق الرد السريع التابع لحلف الناتو في ثكنات إيمجين بالقرب من جلوستر.

وتهدف هذه الوحدة البرية متعددة الجنسيات ضمن حلف الناتو العسكري إلى الاستجابة السريعة للأزمات أو العمليات التي تتم بإشعار قصير.

ووفقا لموقع الوحدة على الإنترنت، فإنها تتألف من قوات من 20 دولة، لكنها تخضع لقيادة بريطانية.