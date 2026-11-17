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طالب الأردن، الثلاثاء، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سوريا، معتبرا استمرار توغلاتها في ريفَي محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد "انتهاكا صارخا" لسيادتها ووحدة أراضيها.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، التوغلات وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، مؤكدة أنها تمثل خرقا للقانون الدولي.

وشددت على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، مؤكدة أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها جزءا من الأراضي السورية، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول.

كما جدّدت دعم الأردن لسوريا في إعادة البناء على أسس تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدانت الخارجية السورية استمرار التوغلات، مؤكدة أنها تندرج ضمن سياسات تهدف إلى "فرض واقع غير شرعي بقوة السلاح"، وحذّرت من تداعياتها على استقرار المنطقة وفرص السلام.

وميدانيا، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف، ليل الاثنين–الثلاثاء، السهول الزراعية عند أطراف قريتي كويا وعابدين بريف درعا الغربي.

وأضافت أن مروحية إسرائيلية قصفت بالرشاشات الثقيلة منزلا في كويا، ما أدى إلى احتراقه ودفع عددا من الأهالي إلى النزوح، بعدما شهدت قرية معرية توغلا ومداهمات لمنازل مساء الاثنين.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسّعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة على حدود الجولان السوري المحتل، وتوغلت في مناطق أخرى جنوبي سوريا.