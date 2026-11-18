اُنتخب، مساء الثلاثاء، متان كاهانا مرشح "كتلة التغيير" التي يتزعمها جادي آيزنكوت رئيسا جديدا للكنيست الإسرائيلي، فيما خسر أوفير كاتس، مرشح حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وبحسب مراسل الأناضول الذي تابع البث المباشر للجلسة، فقد حصل كاهانا على 66 صوتا مقابل 52 لكاتس، ليحسم الأول المنصب لصالحه، بحصوله على أكثر من نصف عدد أعضاء الكنيست الذي يضم 120 عضوا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس غادرا القاعة أثناء عملية التصويت بعد تلقي مكالمة هاتفية لم تكشف عن تفاصيلها.

ويحظى كاهانا بتأييد 67 نائبا من أصل 120، ينتمون إلى أحزاب "معسكر التغيير" والقائمتين العربيتين، فيما تضم كتلة الأحزاب المؤيدة لنتنياهو 53 نائبا.

ويشمل معسكر التغيير أحزاب "يشار" و"معا" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيين"، إلى جانب دعم نواب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، البالغ عددهم 19 نائبا.

والاثنين، وافقت اللجنة المنظمة لأعمال الكنيست على تعيين 9 نواب لرئيس البرلمان، بينهم نائبان عربيان، على أن تُعرض التعيينات على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها.

وتكتسب انتخابات رئاسة الكنيست أهمية سياسية في ظل استمرار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يمنح المنصب شاغله صلاحيات مؤثرة في إدارة جلسات البرلمان وجدول أعماله.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، ومنحه مهلة 28 يوما، قابلة للتمديد 14 يوما إضافية.