قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، إن بلاده تعول على دور عربي أكبر، مشيرا إلى أن بيروت تعمل على إعادة بناء الثقة مع المجتمع العربي والدولي.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "دجلة" العراقية الخاصة، أشار فيها إلى أن "لبنان يأمل من أشقائه العرب أن يقفوا إلى جانبه أكثر، ويثقوا به بشكل أكبر".

وأضاف: "لا يمكننا أن ننكر أن بعض الدول العربية وقفت إلى جانب لبنان، ولكن ليس بالشكل الذي كنا نتمناه، وذلك بسبب الفترات السابقة التي مرت، والتي دفعت إلى زعزعة الثقة بين لبنان والمجموعة العربية، وكذلك مع المجموعة الدولية".

وتابع: "نعمل على إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة، وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي".

ولفت عون إلى أن "إعادة الثقة تفرض القيام بالإصلاحات، وهذه الإصلاحات هي حاجة داخلية قبل أن تكون حاجة عربية أو دولية".

وبشأن العدوان الإسرائيلي، أكد عون ضرورة الانسحاب من جنوب لبنان من أجل إعادة الإعمار، "لأن إحصاء المنازل المدمرة في الجنوب لا يمكن القيام به قبل تحقيق هذا الانسحاب".

وأضاف: "الانسحاب الإسرائيلي هو هدفنا الأساسي، إضافة إلى إعادة الإعمار، وعودة النازحين، والبند العاشر في اتفاقية الإطار ينص على دعم الدولة اللبنانية في عملية إعادة الإعمار".

وفي 26 يونيو الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح "حزب الله"، إلا أن الحزب رفض الاتفاق داعيا إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي أولا من جنوب البلاد، قبل البحث في مسألة سلاحه.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل خروقاتها شبه اليومية في جنوب لبنان، فيما لا تزال تحتل مناطق فيه، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.

وفي السياق، قال عون إن الدولة اللبنانية اتخذت قرارا بحصر السلاح، وهو من الركائز الأساسية لأي دولة، إضافة إلى قرار الحرب والسلم.

وأشار إلى أن "الحكومة اتخذت سلسلة قرارات في عامي 2025 و2026 في هذا الاتجاه، والجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها في هذا الإطار".

وفي 5 أغسطس 2025، قررت الحكومة اللبنانية حصر السلاح في البلاد بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله" المدعوم من إيران.

لكن "حزب الله" قال في أكثر من مناسبة إنه متمسك بسلاحه، ودعا إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.