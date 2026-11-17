أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، ليرتفع عدد الناقلات التي أعلنت طهران احتراقها منذ صباح اليوم إلى 4، وسط استمرار إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن الناقلة كانت تسلك "مسارا غير مصرح به"، وأنها لا تزال مشتعلة عقب انفجار وقع قرب سواحل جزيرة غانم التابعة لسلطنة عُمان.

وأشار إلى أن ألسنة اللهب الناجمة عن الحريق أضاءت ساحل الجزيرة.

وأضاف أن حوادث اصطدام السفن بالألغام البحرية في المنطقة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين إلى مستويات غير مسبوقة.

واعتبر أن كل انفجار من هذه الحوادث يكشف، بحسب البيان، عدم صحة تصريحات الجيش الأمريكي بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت البحرية الإيرانية احتراق 3 ناقلات نفط منذ ساعات الصباح إثر اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وادعت أن خروج الناقلات عن المسارات الآمنة المحددة وإغلاق أنظمة الملاحة فيها يشكلان خطرا جسيما وانتهاكا لقواعد الملاحة البحرية.

وأكدت أن المضيق مغلق أمام عبور السفن، مشددة على ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان المرور الآمن، والالتزام بالمسارات المحددة، وإبقاء أنظمة الملاحة قيد التشغيل.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل و"منشآت عسكرية أمريكية" في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأعادت إيران إغلاق المضيق في 12 يوليو الماضي، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في 8 من الشهر ذاته، مهددة باستهداف السفن التي تسلك مسارات خارج الطريق الذي حددته أو تعبر المضيق دون تصريح.

ومنذ يوليو، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع، في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.