أعلن قيادي في جماعة «كتائب حزب الله» العراقية، الثلاثاء، رفضه الاتهامات الموجهة إليها بشأن تهريب النفط، مؤكدا أنها لن تدخل في مواجهات مع القوات الأمنية التي تعتزم دخول منطقة جرف الصخر وسط البلاد.

وقال القيادي بالجماعة، طالب السعيدي، في تصريح صحفي أدلى به في منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل، إن العراق يشهد أزمة مرتبطة بملف جرف الصخر، معتبرا أن هناك مساعي لتحويل هذه الأزمة إلى مواجهات مسلحة.

وأضاف أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية تقاتل تنظيم «داعش» معا في جرف الصخر، نافيا تورط جماعته في تهريب النفط، ومؤكدا أنها لن تواجه القوات الأمنية العراقية أو تشتبك معها لدى دخولها المنطقة لهذا الغرض.

وأشار السعيدي إلى أن جماعته لا تملك أي مقاعد في الحكومة العراقية الحالية.

والاثنين، أعلنت لجنة نيابية عراقية مكلفة بالتحقيق في تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، وجود وثائق وأدلة مصورة تثبت وقوع عمليات تهريب في المنطقة، مشيرة إلى رصد نحو 25 صهريجا استخدمت في تلك العمليات.

وأكدت اللجنة أن رئيس الوزراء علي الزيدي والحكومة معنيان بهذا الملف، وأن لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعم جهود القوات الأمنية وإجراءات الحكومة للسيطرة على المنطقة، واستبدال القوة الأمنية المكلفة بتأمينها.

وفي 11 نوفمبر الجاري، أمر الزيدي بتشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب النفط بالمنطقة.

وعقب استعراض نتائج التحقيقات، قرر إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة.

وفي سياق جهود مكافحة التهريب، أعلنت شرطة الطاقة العراقية، الجمعة، تشكيل قوة متخصصة جنوبي البلاد، لتسيير دوريات وحماية شبكة أنابيب النفط.