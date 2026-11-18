طالبت أوكرانيا، الولايات المتحدة والصين، بممارسة ضغوط على روسيا لإنهاء الحرب، بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع ثلاثي، الخميس، في مدينة شنتشن جنوبي الصين.

ونقلت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية عن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قوله، إن بلاده تأمل ألا يبعث الاجتماع المرتقب برسائل خاطئة إلى موسكو، أو يمنح بوتين انطباعًا بعودة العالم إلى مرحلة تقاسم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى.

وأضاف سيبيها، في تصريحات للصحفيين، أن المطلوب هو ممارسة الضغط على روسيا، مشددًا على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل أوكرانيا دون مشاركتها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت كشف فيه مسئول روسي رفيع المستوى عن وصول التعاون العسكري والتقني بين موسكو وبكين إلى مستوى جديد، في مؤشر على تعزز العلاقات بين البلدين بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وفي تطور ميداني، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاتين نفطيتين في جنوب روسيا، الثلاثاء، وخلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان نشره عبر تطبيق «تليجرام»، إن الهجمات ألحقت أضرارًا بخزانات في مصفاة «إيلسكي»، فيما استهدفت وحدة معالجة النفط في مصفاة «أفبسكي».

وتأتي تلك الهجمات بينما تتجه الأنظار إلى الاجتماع الثلاثي المرتقب في شنتشن، وما قد يسفر عنه من مواقف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل مطالبة كييف واشنطن وبكين باستخدام نفوذهما للضغط على موسكو، مع التأكيد على ضرورة إشراك أوكرانيا في أي مسار يتعلق بمستقبلها.