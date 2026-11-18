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تترقب جماهير كرة اليد المصرية والعربية، مواجهة قوية جديدة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد.

وتأهل الأهلي اليوم إلى المباراة النهائية من بطولة السوبر المصري لكرة اليد، بعد الفوز على سموحة بنتيجة 29-24، فيما تأهل الزمالك بعد الفوز على فريق الأوليمبي بنتيجة 33-19.

وتقام المباراة النهائية للسوبر المصري لليد في تمام الساعة 6:30 مساء الخميس، على صالة الدكتور حسن مصطفى.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة في النخسة الماضية، كما توج مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الزمالك، وكذلك الميدالية البرزونية والمركز الثالث في مونديال الأندية.