حذرت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة وسط قطاع غزة تمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وتمهد لتصعيد أوسع وفرض احتلال دائم، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل الفوري لوقفها.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لحركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية وسط القطاع، تخللها توغل غرب "الخط الأصفر"، وسقوط شهيد وجرحى ونزوح مئات العائلات الفلسطينية.

واعتبرت حركة حماس العملية "تطورًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بالتدخل الفوري لوقفها.

وقالت الحركة، في بيان، إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت إلى الغرب من "الخط الأصفر"، وإن سكانًا شمال شرقي مخيم النصيرات اضطروا إلى مغادرة منازلهم تحت التهديد.

واعتبرت أن أوامر الإخلاء وإجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح تحت التهديد والقصف يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وحذرت من أن العملية ستفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.

وحمّلت حماس الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية مسئولية تداعيات العملية على المدنيين، ودعت إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف التهجير القسري.

وانتقدت الحركة بيان "مجلس السلام" الأخير، معتبرة أنه تجاهل الحصار والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

إطاحة باتفاق التهدئة

بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن إعلان إسرائيل بدء عملية عسكرية وسط قطاع غزة وتجاوز "الخط الأصفر" وإطلاق النار على الفلسطينيين "هو إطاحة باتفاق التهدئة وانتهاك صريح وخطير لوقف إطلاق النار".

وقالت الحركة، في بيان: "نحمل الإدارة الأمريكية وما يسمى "مجلس السلام" مسئولية العدوان الجديد الذي يشنه جيش الاحتلال ضد شعبنا، في محاولة مكشوفة لتصدير أزماته الداخلية على حساب الدم الفلسطيني".

وأضافت: "نطالب الوسطاء بلجم هذا العدوان ووضع حد للجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال، والتي تضاف إلى جرائم الحرب وحرب الإبادة المستمرة".

تحذير من احتلال دائم

من جانبها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن العملية الإسرائيلية قد تكون مقدمة لتصعيد عسكري واسع يستهدف المدنيين، ويهدف إلى توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية وفرض التهجير القسري.

وأكدت الجبهة، في بيان اليوم الأربعاء، أن إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية وسط القطاع "يُشكّل جريمة ضد المدنيين"، واعتبرت أن العملية امتداد لسياسات التهجير القسري، وأنها "تدوس بجنازير الدبابات على اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت أن العملية تندرج ضمن ما وصفته بالمخطط العسكري والسياسي لحرب الإبادة، وتستهدف تجمعات النازحين والأحياء السكنية وما تبقى من مرافق البنية التحتية الضرورية لحياة السكان.

وحذرت من أن التصعيد يوسع فعليًا المناطق الخاضعة للاحتلال، ويحول ما يسمى "الخط الأصفر" إلى "حدود فعلية لسيطرة عسكرية دائمة".

واعتبرت الجبهة أن العملية تمثل "مقدمة لتصعيد عسكري متدحرج وواسع"، يستهدف استكمال سياسة تفريغ المناطق من سكانها وفرض التهجير القسري و"تقطيع أوصال القطاع".

وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد من شأنه تكريس احتلال دائم، وتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى غطاء لاستمرار الهجمات الإسرائيلية وتنفيذ مخططات الاحتلال.

وطالبت الجبهة الوسطاء والدول الضامنة بتحرك فوري وحاسم لوقف العملية والتصعيد، وإلزام إسرائيل باحترام الاتفاق، داعية إلى تحرك دولي وقانوني لمحاسبتها على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

عملية عسكرية ونزوح

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في 3 مربعات وسط قطاع غزة، في أول عملية من نوعها يعلنها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

وقال مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عبر منصة "فيسبوك"، إن العملية تجري قرب "الخط الأصفر"، وإن أجزاء من شارع صلاح الدين ستُغلق أمام حركة المرور خلال تنفيذها، مدعيًا أنها تستهدف بنى تحتية لما سماه "الإرهاب".

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي توغل في منطقة المغراقة وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات.

وقال شهود إن آليات عسكرية إسرائيلية، بينها جرافات، تقدمت من جهة الشرق وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

وقال مصدر طبي في "مستشفى العودة" بمخيم النصيرات، للأناضول، إن المستشفى استقبل جثمان فلسطيني وعددًا من المصابين إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية في المغراقة.

كما أفادت مصادر محلية للأناضول بنزوح عائلات من حي الدعوة بالتزامن مع بدء العملية العسكرية.

خريطة الهدنة

وتأتي العملية بعد يوم من إصدار "مجلس السلام" تقريرًا تقييميًا من 12 صفحة، قُدم إلى مجلس الأمن الدولي، حمّل فيه كلا من إسرائيل وحركة حماس مسئولية عدم إنهاء الحرب وتعثر خطة السلام، محذرًا من أن اتفاق وقف إطلاق النار يواجه خطر الانهيار الوشيك.

وفي 10 أكتوبر 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، استنادًا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وينص الاتفاق على ترتيبات لوقف العمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع محددة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما تتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة خرقه عبر عمليات القصف والتوغل وفرض قيود على حركة الفلسطينيين.