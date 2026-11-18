-يديعوت أحرونوت: الاجتماع "المفاجئ" الذي عقده بينيت مع نتنياهو أثار انتقادات حادة داخل التكتل السياسي الذي يقوده غادي آيزنكوت

ـ وصفت مصادر في تكتل آيزنكوت الاجتماع بأنه "كارثة استراتيجية"، بعدما أمضى بينيت رئيس حزب "بيحاد" ساعتين ونصف الساعة مع نتنياهو في الكنيست

- معاريف: يعزز دخول بينيت على خط الاتصالات شكوكًا لدى البعض في معسكر آيزنكوت بأن الحديث عن تشكيل حكومة وحدة ليس سوى غطاء للتوجه نحو انتخابات جديدة

اجتمع زعيم حزب "معا" الإسرائيلي المنضوي ضمن "كتلة التغيير"، نفتالي بينيت، الأربعاء، لنحو ساعتين ونصف الساعة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في مكتب الأخير بالكنيست.

وعُقد اللقاء دون علم شركاء بينيت في "كتلة التغيير"، برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، ما أثار تساؤلات بشأن مخطط لنتنياهو يهدف إلى "تفكيك الكتلة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكان من المقرر أن يجتمع قادة "كتلة التغيير"، بمن فيهم آيزنكوت وبينيت وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان وزعيم حزب "الديمقراطيين"، لكن الاجتماع أُجّل إلى وقت لاحق الأربعاء، بحسب المصدر ذاته.

وجاء الاجتماع في وقت يدعو فيه بينيت، خلال اجتماعات مغلقة، إلى تشكيل حكومة "صهيونية".

ويأمل آيزنكوت، وفق إعلام عبري، في تشكيل حكومة من أحزاب كتلة التغيير، مع ضم أحزاب المتدينين الإسرائيليين "الحريديم".

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن الاجتماع "المفاجئ" الذي عقده بينيت مع نتنياهو، الأربعاء، "أثار انتقادات حادة داخل التكتل السياسي الذي يقوده غادي آيزنكوت، حيث اتهمت شخصيات بارزة نتنياهو بمحاولة تقويض تحالفهم في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضافت: "وصفت مصادر في تكتل آيزنكوت الاجتماع بأنه كارثة استراتيجية، وذلك بعد أن أمضى بينيت، رئيس حزب بيحاد، ساعتين ونصف الساعة مع نتنياهو في الكنيست، في لقاء وصفه مكتب رئيس الوزراء بأنه إيجاز أمني".

وتابعت: "وفقًا لمصادر مطلعة، لم يقم رئيس الوزراء السابق بينيت بإبلاغ آيزنكوت مسبقًا بهذا الاجتماع. كما تم تأجيل اجتماع لتكتل آيزنكوت السياسي، كان مقررًا عقده بعد نحو ساعة من وصول بينيت إلى مكتب نتنياهو".

ونقلت عن شخصية بارزة في معسكر التغيير، لم تسمها: "يحاول نتنياهو تفكيك كتلة التغيير من خلال بينيت".

واستدركت: "من جانبه، نفى أحد المقربين من بينيت ما يتردد حول استعداد رئيس الوزراء السابق للانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو بشكل منفصل عن شركائه السياسيين".

وقال المصدر المقرب، الذي لم تسمه الصحيفة: "لا توجد أي فرصة لأن يعمل تحت إمرة نتنياهو بمفرده"، مضيفًا أن "بينيت يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها آيزنكوت".

وبحسب الصحيفة، فقد "حضر الاجتماع مستشار الأمن القومي شموئيل بن عزرا، وهو مقرب من نتنياهو، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء غاي ماركيزينو".

وقالت: "وفقًا للبروتوكول الرسمي، تركز المناقشات التي يشارك فيها السكرتير العسكري عادةً على القضايا الأمنية، وليس على المفاوضات السياسية".

ويُعد بينيت أول قيادي من تكتل آيزنكوت يلتقي نتنياهو، منذ أن عقد رئيس الوزراء "إيجازًا أمنيًا" مع آيزنكوت الأسبوع الماضي.

• شكوك لدى معسكر آيزنكوت

بدورها، قالت صحيفة "معاريف": "جاء هذا اللقاء في ظل اتصالات جارية بين حزب "الليكود" وحزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت، ووسط خلاف مستمر بين الطرفين حول منصب رئاسة الوزراء".

وأضافت: "وفقًا لبيان صادر عن "الليكود"، فقد دعا نتنياهو بينيت لحضور إحاطة أمنية، إلا أن الظروف المحيطة باللقاء، في ظل المفاوضات السياسية الدائرة، تثير تساؤلات عديدة".

وتابعت: "يعزز دخول بينيت على الخط شكوكًا لدى البعض في معسكر آيزنكوت بأن الحديث عن حكومة وحدة ليس سوى غطاء للتوجه نحو انتخابات جديدة".

وأكملت: "فإذا كان هناك طرفان في الساحة السياسية الحالية قد يريان أن إجراء جولة أخرى من الانتخابات يصب في مصلحتهما، فهما نتنياهو وبينيت، ومع ذلك، لن يعترف أي منهما بذلك علنًا، ولا حتى في أحاديث غير رسمية، ففي الخطاب السياسي الراهن، باتت كلمة انتخابات أشبه بلفظ نابٍ، لذا يظل التركيز منصبًا على الوحدة".

وأردفت: "يأمل معسكر التغيير أن يؤدي احتمال تشكيل حكومة أقلية، تحظى بدعم الأحزاب العربية، إلى دفع نتنياهو لإبداء مرونة في اللحظة الأخيرة، والموافقة على أمر يرفضه حاليًا بشكل قاطع، وهو تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت".

ويشمل معسكر التغيير أحزاب "يشار" و"معا" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيين"، إلى جانب دعم نواب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، البالغ عددهم 19 نائبًا.

ويضم "معسكر التغيير" والقائمتين العربيتين 67 نائبًا من أصل 120، فيما تضم كتلة الأحزاب المؤيدة لنتنياهو 53 نائبًا.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في 8 نوفمبر الجاري، زعيم "كتلة التغيير" المعارضة غادي آيزنكوت (66 عامًا) بتشكيل حكومة جديدة.

وأمام آيزنكوت، منذ تكليفه، مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد 14 يومًا إضافية، وفي حال فشله، يُكلَّف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة تخلف حكومة نتنياهو.

ويرأس نتنياهو (77 عامًا) منذ أواخر عام 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.