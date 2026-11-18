أشاد الفنان مراد مكرم بفيلم «حدوتة»، بطولة الفنان أحمد حلمي، وذلك بعد مشاهدته للعمل بصحبة عدد من أصدقائه، مؤكدا أنه لم يرغب في الحديث عنه قبل مشاهدته، حتى لا يبدو وكأنه يروج للفيلم لمجرد مشاركته فيه.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «ماحبتش أتكلم عن الفيلم وأعمله دعاية لمجرد أني كنت جزء صغير منه. استنيت لما أشوفه أنا وأصحابي وبعدين أتكلم. فيلم حدوتة مش مجرد فيلم كوميدي لأحمد حلمي. فيلم حدوتة هيضحكك ويبكيك، وهيلمس حاجة جوة كل واحد منا. أنصحكم بكل أمانة أنكم تتفرجوا عليه، وتبقوا جاهزين للأحاسيس اللي هتطلعوا بيها من الفيلم».

ويشهد فيلم «حدوتة» عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب استمر نحو 4 سنوات، منذ آخر أفلامه «واحد تاني» الذي عُرض عام 2022، ويشاركه البطولة أمينة خليل وماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد ومحمد عبد العظيم، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية والتشويق، حول رجل يفقد ذاكرته، ويجد نفسه في مأزق بعدما يعجز عن تذكر المكان الذي أخفى فيه شاهدا اختطفه، فيلجأ إلى أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي لمساعدته على استعادة ذاكرته وكشف ما حدث.

وحقق الفيلم انطلاقة قوية في دور العرض السينمائي منذ طرحه يوم 11 نوفمبر الجاري، ونجح في تصدر شباك التذاكر، لتصل إيراداته الإجمالية إلى 55 مليونا و428 ألف جنيه حتى امس الثلاثاء ، بإجمالي مبيعات بلغ نحو 342.9 ألف تذكرة.