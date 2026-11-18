نفت السفارة الإيرانية لدى اليونان الاتهامات المتداولة بشأن تورط عناصر مرتبطة بإيران في التخطيط لعملية إرهابية، ووصفتها بأنها ادعاءات «باطلة تماما ومرفوضة».



وحسبما نقلت وكالة «تسنيم»، قالت السفارة، في بيان، إن هذه المزاعم والاتهامات تأتي ضمن حملة إسرائيلية تستهدف تشويه صورة إيران، من خلال الدعاية والحرب النفسية، معتبره أنها امتداد لعمليات «العلم الزائف» السابقة.



ودعت السفارة إلى ضرورة اليقظة إزاء ما وصفته بالمكائد الرامية إلى ترويج هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس.





وأمس اعتقلت السلطات في مقدونيا الشمالية 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم بمخطط اغتيال مرتبط بإيران في اليونان المجاورة، فيما لا يزال مشتبه به سادس هاربًا.



وقال بويان خريستوفسكي، مدير جهاز الأمن الداخلي في مقدونيا الشمالية، إن المشتبه بهم جميعًا مواطنون مقدونيون، موضحًا أن العملية أسفرت عن تفكيك شبكة تعمل لصالح إيران، وتورطت في التخطيط لهجوم إرهابي.



وأضاف خريستوفسكي أن أحد الإيرانيين المتورطين في تجنيد أفراد الشبكة يُدعى ناجي شريفي زينداشتي، وهو مطلوب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، للاشتباه في إدارته شبكة إجرامية تستهدف معارضين وناشطين إيرانيين في الخارج.



ولم يكشف المسئول المقدوني عن هوية الشخص المستهدف، إلا أن التلفزيون الرسمي اليوناني أفاد بأن الهدف المزعوم هو مسئول تنفيذي في شركة إسرائيلية بالعاصمة أثينا.



ولم تصدر السلطات اليونانية تعليقًا فوريًا على الإعلان، كما لم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على الاتهامات.



وفي تصريحات سابقة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إسرائيل لديها سجل طويل في تصميم وتنفيذ عمليات «العلم الزائف»، مؤكدًا أن هذه الممارسات ليست جديدة، وأن هناك العديد من الأمثلة الموثقة عليها.