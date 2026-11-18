قال الفنان حسين فهمي إن مهرجان القاهرة السينمائي خسر خسائر كبيرة وقوية نتيجة توقفه عام 2023، بسبب أن المهرجان كان قد دفع للعديد من الأفلام حتى يحصل عليها، كما دفع للفندق وشركات الطيران، تمهيدا لاستضافة الضيوف من خارج مصر، ولكن كل هذه الخسائر تعوض ولا تضاهي الخسائر التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين، فخسائرهم لا تقدر بثمن، مؤكدا أنهم اتخذوا القرار الصحيح بإلغاء دورة عام 2023.

جاء ذلك خلال ندوة المهرجان بعنوان: "خمسون عاما على السجادة الحمراء: ماذا قدم مهرجان القاهرة للسينما، وماذا منحته السينما في المقابل؟".

وينظم المهرجان ندوة "خمسون عاما على السجادة الحمراء: ماذا قدم مهرجان القاهرة للسينما، وماذا منحته السينما في المقابل؟"، بحضور 3 ممن رأسوا مهرجان القاهرة السينمائي، وهم: "حسين فهمي، ومحمد حفظي، وشريف الشوباشي".