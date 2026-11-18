أعلن الجيش الإيراني، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «MQ-9» في أجواء شرق مضيق هرمز.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن الجيش قوله إن منظومات الدفاع الجوي المتمركزة جنوب شرقي البلاد رصدت الطائرة، وتمكنت من إسقاطها ضمن شبكة الدفاع الجوي الموحدة.





وأمس الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «MQ-1»، جنوب جزيرة قشم القريبة من مضيق هرمز.



ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية، عن بيان للحرس الثوري، أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت الطائرة المسيّرة واستهدفتها، ما أدى إلى إسقاطها.



وأضافت الوكالة أن عدد الطائرات المسيّرة من الطراز نفسه التي أعلن الحرس الثوري إسقاطها منذ 7 أبريل الماضي ارتفع إلى 18 طائرة.





وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم جهود الوساطة القطرية والعمانية، إذ تبادل الطرفان، الثلاثاء، ضربات صاروخية، بعدما أعلنت واشنطن استهداف موقع لإطلاق الصواريخ في إيران، فيما قالت طهران إنها استهدفت منظومة رادار عسكرية أمريكية في البحرين.



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، التي ردت بشن هجمات استهدفت إسرائيل وما وصفته بمنشآت عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية.



وفي 18 يونيو، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، غير أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.



ومنذ يوليو الماضي، تجددت المواجهات بين الجانبين من حين إلى آخر، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع واحتواء تداعياته الإقليمية والدولية