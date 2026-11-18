استُشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفل متأثرًا بإصابته، وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في مناطق وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «صفا»، نبأ استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من المواطنين في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على بلدة المغراقة وسط القطاع.

كما استشهد فادي ناهض إسماعيل، 35 عامًا، جراء قصف إسرائيلي استهدفه أمام مركز شرطة دير البلح، فيما استشهد ثائر إسماعيل الوادية إثر استهداف مركبة في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

ولاحقًا، أُعلن استشهاد الطفل منصور خضر نبهان، 11 عامًا، متأثرًا بإصابته جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة بئر النعجة شمالي القطاع، أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية محدودة في مناطق بدير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة، في أول عملية يعلن عنها رسميًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية شرقي دير البلح والنصيرات، بالتزامن مع القصف وإطلاق النار، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف شرقي مخيم المغازي، وواصلت قصفها المدفعي وإطلاق النار شرقي خان يونس، مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة شرقي مدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار وعمليات التدمير في مناطق متفرقة من القطاع.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1650 شهيدًا، بالإضافة إلى 5975 مصابًا.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 74 ألفًا و702 شهيد، و176 ألفًا و105 مصابين.