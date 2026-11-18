- حسين فهمي: توقفنا في 2023 لأنه لا يمكن أن يكون لدينا سجادة حمراء وإخواننا في غزة يبادون

قال المنتج محمد حفظي إن استمرارية مهرجان القاهرة السينمائي مهمة جدا له، وإنه لا مانع من أن يتوقف بسبب ظروف قهرية، ولكن في أضيق الحدود، مشيرا إلى أنه أقام دورتي 2020 و2021 في ظل جائحة كورونا، واتخذ التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر المترتبة على هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المهرجان بعنوان: "خمسون عاما على السجادة الحمراء: ماذا قدم مهرجان القاهرة للسينما، وماذا منحته السينما في المقابل؟".

وعقَب الفنان حسين فهمي على حديث المنتج محمد حفظي، مؤكدا أن توقف المهرجان في عام 2023 كان حتميا؛ لأنه لا يمكن أن يكون لدينا سجادة حمراء نستقبل عليها الضيوف، وإخواننا في غزة يبادون.

وينظم المهرجان ندوة "خمسون عاما على السجادة الحمراء: ماذا قدم مهرجان القاهرة للسينما، وماذا منحته السينما في المقابل؟"، بحضور 3 ممن رأسوا مهرجان القاهرة السينمائي، وهم: "حسين فهمي، ومحمد حفظي، وشريف الشوباشي".