قال أمين سليمان لاعب كمال الأجسام، إنه كان ضمن البعثة الرسمية المشاركة في بطولة العالم بإسبانيا، نافيًا ما ورد في بيان الاتحاد المصري لكمال الأجسام بشأن عدم إدراجه بها.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع بقناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنه ألتقى بالدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، قبل شهر من سفر البعثة، واتفقا على أن يُسدد رسوم الاشتراك فقط دون تكلفة الإقامة في الفندق.



وبشأن مقطعي الفيديو اللذين نشرهما حول الواقعة، أوضح سليمان أن الأول وثّق طلبه سداد رسوم الاشتراك فقط، وإحالة رئيس الاتحاد له إلى نائبه محمد محسن لإنهاء الإجراءات، أو الاتصال إذا لم يتمكن من ذلك، بينما يوثق الثاني انفعال رئيس الاتحاد عليه.



وشدد سليمان، على أنه لا يمتلك إلا جواز سفر مصري، نافيًا ورد في بيان الاتحاد حول امتلاكه لجواز سفر سويدي.



ورد سليمان على ما ورد في البيان، حول عدم قدرته على سداد الرسوم المقررة، قائلًا إنه سدد رسوم إقامته بأحد الفنادق هو وزوجته الهولندية، قبل سفر البعثة بـ5 أيام، وأن «الاعتراض كان إن مش هينفع أدفع الفندق مرتين».



وذكر أنه لم يُشارك في البطولة نظرًا لسوء حالته النفسية بعدما انفعل عليه رئيس الاتحاد، متابعًا: «لم ألعب طبعا أنا نفسيتي تدمرت، واحد بيزعق لك بهذا الأسلوب هتلعب إزاي».



وأكمل: «الأزمة إن أنا متفق مع الدكتور عادل فهيم إن أنا بره الفندق من شهر.. ولما نزلت الفيديو الأول كان بوضح الكلام دا.. ولما رحت هناك هما أخّلوا باتفاقتهم».





وأصدر الاتحاد المصري لكمال الأجسام بيانًا للرد على مقطع فيديو متداول للاعب أمين سليمان، بشأن خلافه مع رئيس الاتحاد حول رسوم المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة سانتا سوزانا الإسبانية، مؤكدًا أن لوائح الاتحاد الدولي تلزم اللاعبين بسداد رسوم اشتراك شاملة الإقامة والإعاشة والانتقالات.



وأوضح الاتحاد أن اللاعب تقدم بطلب للمشاركة في البطولة الإفريقية وبطولة العالم، مع رغبته في سداد رسوم الاشتراك فقط، وترتيب إقامته بصورة مستقلة برفقة زوجته، إلا أن رئيس الاتحاد أبلغه بتعارض ذلك مع اللوائح المالية للاتحاد الدولي، التي لا تسمح بهذا الاستثناء.



وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد حاول التواصل مع الاتحاد الدولي لبحث إمكانية الاستجابة لطلب اللاعب، لكن المحاولات لم تسفر عن موافقة، وأُبلغ اللاعب بضرورة سداد الرسوم كاملة.



وأكد الاتحاد أن أمين سليمان لم يكن ضمن البعثة الرسمية المصرية المشاركة في البطولة، وإنما سافر على نفقته الخاصة، مشيرًا إلى أنه لم يعرض في الفيديو الجزء الذي أبلغه فيه رئيس الاتحاد بمحاولته تلبية طلبه.



وأشار البيان إلى أن اللاعب دخل إسبانيا بجواز سفر سويدي، وأنه هدد باللعب باسم السويد حال عدم تحمل رئيس الاتحاد سداد المبلغ المتبقي من رسوم مشاركته، والمقدر بنحو 700 يورو، رغم عرض مدرب منتخب الأساتذة وعدد من اللاعبين تحمل المبلغ لمساعدته، وهو العرض الذي رفضه.



وشدد الاتحاد على التزامه بلوائح الاتحادات الدولية وحرصه على دعم اللاعبين، مؤكدًا أن تمثيل مصر مسؤولية وشرف لا يقبلان المساومة.



وفي ختام البيان، أعلن الاتحاد عزمه تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد اللاعب، على خلفية ما وصفه بالإساءة إلى مصر والتشهير برئيس الاتحاد الدكتور عادل فهيم، وتصويره دون علمه.