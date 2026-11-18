قال جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيبدأ خلال أيام المرور على مواقع التنقيب عن الذهب، لشرح آليات العمل والمواقع التي سيتم التعاقد عليها، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد عقب الاجتماع الذي عُقد في مدينة مرسى علم لمناقشة تقنين أوضاع العاملين في هذا المجال.

وأضاف "سعد"، خلال تقرير خاص على قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع الأول عُقد مع مشايخ القبائل والأهالي لتوضيح حقيقة دور اتحاد القبائل، باعتباره منسقًا بين الأهالي وأجهزة الدولة، بهدف الحفاظ على ثروات مصر وتنفيذ إجراءات تقنين التنقيب العشوائي، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد طرح تساؤلات من الأهالي، الذين أبدوا ارتياحهم واطمئنانهم بعد توضيح الأمور.

وتابع أن الاجتماع الثاني جمع ممثلي الأجهزة المعنية، الذين وجهوا رسائل طمأنة للأهالي، مؤكدين وقوف الدولة إلى جانبهم وحرصها على الحفاظ على مصالحهم، مع ضرورة اتباع الإجراءات والآليات التي حددها جهاز مستقبل مصر، مضيفًا أن الجهاز أبدى مرونة في الإجراءات بهدف تيسير عملية التقنين.

واستكمل أن هذه الخطوة لن تقتصر فوائدها على العاملين في مجال التنقيب عن الذهب فقط، بل ستفتح مجالات عمل لقطاعات أخرى مرتبطة بالنشاط، مثل التوريدات والسيارات والنقل، بما يحقق استفادة أوسع لأعداد كبيرة من المواطنين والمحافظات المختلفة.

وانعقد مؤتمر واجتماع موسع في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، أمس الاثنين، لمتابعة وتنظيم ملف تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب العشوائي عن الذهب المعروفين بـ "الدهابة"، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واتحاد القبائل والعائلات المصرية.