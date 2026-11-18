واصل الجيش السوداني، الثلاثاء، تقدمه في 3 محافظات بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، وسط تراجع قوات الدعم السريع، بحسب مصادر عسكرية.

وأفادت مصادر عسكرية للأناضول بأن قوات الجيش والقوات المساندة واصلت تقدمها في محافظات الخوي والنهود وأبو زبد بولاية غرب كردفان، محققة انتصارات على "الدعم السريع".

وأضافت المصادر: "مشطت قوات الجيش مناطق وقرى محافظة الخوي، والمناطق الشرقية والشمالية لمحافظة النهود، ومناطق شرق وشمال محافظة أبو زبد".

من جانبها، وجهت طوارئ دار حمر (هيئة إغاثية) نداءً عاجلاً إلى جميع المنظمات للتدخل العاجل بالدواء والغذاء في محافظة الخوي.

وقالت في بيان: "ندعو جميع المنظمات إلى التدخل العاجل بالدواء والغذاء وكل ما هو إسعافي لمحافظة الخوي، التي استطاع الجيش تحرير 8 وحدات إدارية فيها".

وأضافت: "نوجه نداءً آخر إلى حكومة ولاية غرب كردفان والتجار لتسيير قوافل تجارية إلى مناطق محافظة الخوي".

والاثنين، قال المتحدث باسم قوات العمل الخاص للجيش السوداني، محمد ديدان، للأناضول: "استطاعت قواتنا السيطرة على منطقة السعاتات التي تضم 5 مناطق شمال شرقي محافظة أبو زبد".

وأوضح أن محافظة أبو زبد تُعد محافظة استراتيجية تربط المحافظات الشمالية بولاية غرب كردفان، وهي النهود وغبيش وود بندة والخوي، بالمحافظات الجنوبية في الولاية، وهي بابنوسة والمجلد وهجليج.

والسبت، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش أن قوات الجيش وقواتها استعادت السيطرة على 8 مناطق في ولاية غرب كردفان، بعد عمليات واسعة كبدت خلالها مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وشملت المناطق التي سيطر عليها الجيش: خماس حلاب، وخماس الدونكي، وخماس الناير، وخماس حجر، وخماس حمير، وخماس أم عريق، وخماس أبو حنتوتة، ومنطقة مركب.

وتأتي هذه التطورات عقب تقدم الجيش في ولاية غرب كردفان مؤخراً، وسيطرته على مدينة الخوي، الجمعة، التي تبعد نحو 100 كيلومتر من مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

والجمعة، سيطر الجيش السوداني والقوات المساندة له على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق إعلان مسؤولين سودانيين.

وفي 7 نوفمبر الجاري، سيطر الجيش على منطقة "عيال بخيت" شمال غربي مدينة الخوي، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق مصادر مطلعة للأناضول.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في ولايات إقليم كردفان الثلاث: شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.