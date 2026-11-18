أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، تمسك إدارة النادي بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق، مشددًا على أن هناك حالة من الاستقرار داخل المنظومة، وأن الإدارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف مواصلة التطور وتحقيق طموحات النادي خلال المواسم المقبلة.

وأوضح نصار، في تصريحات تلفزيونية ، أنه لا توجد أي مفاوضات من جانب الأندية للتعاقد مع الثنائي محمود الجزار وعلي حمدي، مؤكدًا أن اللاعبين ليسا للبيع، وأن النادي يتمسك باستمرارهما ضمن صفوف الفريق، في ظل أهميتهما الفنية وحاجة الجهاز الفني إلى جهودهما.

وتحدث رئيس البنك الأهلي عن انتماءاته الكروية، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى الأهلي أو الزمالك، وأن انتماءه الوحيد لنادي البنك الأهلي، باعتباره المسؤول عن قيادة منظومته والعمل على تحقيق مصالحه وتطوير فريق الكرة، بعيدًا عن أي انتماءات أخرى.

وكشف نصار أن الفترة المتبقية في مدته لرئاسة نادي البنك الأهلي تصل إلى 3 سنوات، موضحًا أن استمراره في منصبه مرتبط بالإطار الانتخابي للنادي، لحين إجراء الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل واستكمال المشروعات والخطط الموضوعة للنهوض بالنادي.

واختتم رئيس البنك الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإداري والفني، باعتباره أحد العناصر الأساسية لاستمرار النجاح، والعمل على بناء فريق يمتلك القدرة على المنافسة وتحقيق نتائج تليق باسم النادي.