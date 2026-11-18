تظاهر آلاف الأشخاص في سلوفاكيا مساء اليوم الثلاثاء ضد حكومة رئيس الوزراء القومي اليساري روبرت فيكو، في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لـ«الثورة المخملية» التي اندلعت في نوفمبر 1989 ضد الحكومة الشيوعية،

ونظمت المظاهرة عدة أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية.

وجرى أكبر تجمع في ساحة الانتفاضة الوطنية السلوفاكية في براتيسلافا، حيث قال المنظمون إن حوالي 25 ألف شخص تجمعوا هناك.

واحتفل المتظاهرون بذكرى سقوط الديكتاتورية الشيوعية، ودعوا إلى مزيد من الدعم لأوكرانيا. وحملت اللافتات شعارات مثل «الروس، عودوا إلى دياركم!» و«لا أريد بلدا يضطر المرء إلى الفرار منه».

لكن الأهم من ذلك كله، هتفت الجماهير بشعارات مثل «لقد سئمنا من فيكو!» ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء الحكومة الائتلافية الثلاثية التي يقودها فيكو.

واتهم ميشال سيميكا، زعيم حزب «سلوفاكيا التقدمية» الليبرالي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، حكومة فيكو بتدمير الاقتصاد والثقافة والبيئة وسيادة القانون وسمعة سلوفاكيا في الخارج.

ويُعد يوم 17 نوفمبرمناسبة وطنية في سلوفاكيا (كما هو الحال في جمهورية التشيك) لإحياء ذكرى سقوط النظام الشيوعي في عام 1989، واسمه الرسمي هو «يوم النضال من أجل الحرية والديمقراطية».

غير أن هذا اليوم لم يعد عطلة رسمية في سلوفاكيا منذ عام 2025 (إلى جانب عدد قليل من العطلات الرسمية الأخرى).

وقد بررت الحكومة هذا الإجراء باعتباره جزءا من «تدابير التقشف» لضمان عدم خسارة أي إيرادات ضريبية خلال مثل هذه العطلات الرسمية.