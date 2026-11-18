حقق منتخب البرتغال انتصارًا مثيرًا على حساب نظيره الويلزي بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب كارديف سيتي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث نجح برونو فيرنانديز في منح المنتخب البرتغالي التقدم مبكرًا، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11، سكنت شباك أصحاب الأرض.

ولم ينتظر المنتخب الويلزي طويلًا للرد، إذ تمكن ديفيد بروكس من إدراك التعادل في الدقيقة 14، مستغلًا كرة مرتدة من حارس البرتغال عقب تسديدة هاري ويلسون، ليضعها في الشباك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

واستغل منتخب ويلز اندفاعه الهجومي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق سوربا توماس، الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بنجاح على يسار الحارس، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

لكن البرتغال أظهرت رد فعل سريعًا، ونجحت في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، بعدما استقبل بيدرو نيتو عرضية متقنة من الجهة اليسرى، وحولها بتسديدة من أسفل الحارس إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، تبادل المنتخبان المحاولات الهجومية بحثًا عن هدف الحسم، حتى جاءت الدقيقة 70 لتشهد تسجيل الهدف الثالث للبرتغال، بعدما أطلق البديل كارلوس فوربس تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، استقرت على يمين الحارس، مانحًا منتخب بلاده التقدم مجددًا.

وحافظ المنتخب البرتغالي على تفوقه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في ختام مشواره بالمجموعة.

وبهذا الانتصار، أنهى منتخب البرتغال منافسات دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، بينما احتل منتخب ويلز المركز الأخير بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط.