حقق منتخب النرويج فوزاً مثيراً على مضيفه الدنماركي بنتيجة 3-2، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليحجز مقعده في دور الثمانية.

وبدأ المنتخب الدنماركي المباراة بقوة، بعدما سجل راسموس هويلوند وبيير إيميل هويبيرج هدفين في الدقيقتين 11 و14، لكن إيرلينج هالاند قلص الفارق للنرويج في الدقيقة 37.

وفي الدقائق الأخيرة، أدرك مارتن أوديجارد التعادل للنرويج، قبل أن يعود هالاند ويسجل هدف الفوز القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 9 نقاط، ليحسم المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصنيف الأول ويتأهل إلى ربع النهائي، متفوقاً بالمواجهات المباشرة على الدنمارك، التي تراجعت إلى المركز الثالث وفشلت في التأهل، رغم حاجتها إلى التعادل فقط لحسم بطاقة العبور.