خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2026، قدّم جورج بروكوبوف، المدير التنفيذي لشركة «موسكينو»، الإمكانات التكنولوجية لعنقود موسكو السينمائي، مسلطًا الضوء على الإنتاج الافتراضي، والتعاون عن بُعد مع فرق التصوير، وفرص الاستعانة بمتخصصين من موسكو في الإنتاجات الدولية.

وفد «موسكينو» خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2026.

وشارك وفد من «موسكينو» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تعرّف ممثلو صناعة السينما الدولية في سوق القاهرة للأفلام على إمكانات عنقود موسكو السينمائي، الذي يجري تطويره بمبادرة من عمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

متخصصون في صناعة السينما في جناح «موسكينو» بسوق القاهرة للأفلام.

وركّز العرض بشكل رئيسي على تقنيات الإنتاج الافتراضي المتقدمة، إذ يضم مصنع الأفلام «فيلم فاكتوري» شاشة LED ضخمة تبلغ مساحة الجزء الثابت منها وحده 320 مترًا مربعًا. وتتيح هذه التقنية إعادة خلق مجموعة واسعة من البيئات داخل الاستوديوهات، من المواقع المعمارية إلى المناظر الطبيعية، دون الحاجة إلى التصوير في المواقع الخارجية.

كما تفتح إمكانات الإنتاج عن بُعد آفاقًا إضافية للتعاون الدولي، إذ يمكن للمخرجين والمنتجين ومديري التصوير المشاركة عن بُعد في متابعة عمليات التصوير وإدارتها داخل استوديو موسكو. ويمكن أيضًا الاستعانة بمتخصصين من موسكو في مجالات الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية وما بعد الإنتاج لتنفيذ مهام محددة في مراحل مختلفة من المشروع.

ويتيح هذا النهج المرن لشركات الإنتاج الدولية الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية في موسكو دون الحاجة إلى نقل الإنتاج بالكامل إلى روسيا.

أما بالنسبة للتصوير في المواقع، فيمكن للمنتجين الدوليين أيضًا الاستفادة من «مدينة السينما» التي تمتد على مساحة تتجاوز 500 هكتار، وتضم 35 موقعًا للتصوير وأكثر من 100 ديكور مصمم لاستيعاب إنتاجات من مختلف الأنواع والحقب التاريخية.

مدخل مدينة «موسكينو» السينمائية، أحد مكونات عنقود موسكو السينمائي.

كما تعرّف المنتجون المصريون على برنامج موسكو لاسترداد جزء من تكاليف الإنتاجات السينمائية الدولية، علمًا بأن موسكو كانت أول إقليم روسي يطبّق هذا النوع من الدعم للإنتاج السينمائي الدولي، ويتيح البرنامج استرداد ما يصل إلى 45% من تكاليف الإنتاج.

أحد الزوار في جناح «التصوير في موسكو» بسوق القاهرة للأفلام.

ويدعم التعاون مع صناعة السينما المصرية أيضًا اتفاقية وُقّعت عام 2024 بين «موسكينو» ومدينة الإنتاج الإعلامي المصرية.

هدايا تذكارية تحمل شعار «التصوير في موسكو» في جناح «موسكينو».

وتفتح الإمكانات التي عرضها جورج بروكوبوف آفاقًا جديدة للإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي وتطوير المشاريع السينمائية الدولية.