قال نائب محافظ هرمزغان الإيرانية، أحمد نفيسي، الثلاثاء، إن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع عدة في جزيرة قشم، الواقعة بمضيق هرمز جنوبي البلاد، لم يتسبب بأضرار في المناطق السكنية والتجارية أو البنية التحتية الحيوية.

وأوضح نفيسي، في بيان، أن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على مواقع في الجزيرة لم يلحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية أو منشآت الخدمات العامة.

وأضاف أن الوضع في الجزيرة تحت السيطرة، وأن فرق الإنقاذ والخدمات العامة والجهات الإدارية المعنية في حالة تأهب للتعامل مع أي تطورات.

ولم يقدم المسؤول الإيراني معلومات بشأن سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم، كما لم يوضح ما إذا كانت مواقع عسكرية قد تعرضت لأضرار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بوقوع انفجار في جزيرة قشم، الواقعة بمضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن سكان الجزيرة قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار من جهة الشمال الغربي لمركز الجزيرة.

وأضافت أن أعمدة من الدخان تصاعدت فوق الجزيرة عقب الانفجار.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل و"منشآت عسكرية أمريكية" في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليميا ودوليا.