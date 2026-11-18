قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن منح الميدالية الذهبية للكونجرس للرئيس الراحل محمد أنور السادات، يحمل دلالة على افتقاد العالم لمثل هذا القائد، مشيرًا إلى أنه « في الليلة الظلماء يفتقد البدر».

وأضاف خلال برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر» مساء الثلاثاء: «أنا دلوقت مفتقد حكمة وقدرة رجل مثل أنور السادات على اتخاذ قرارات مصيرية في الإقليم ككل»، متابعًا: «الدنيا تغيرت والعالم تحول وأصبحت أدوار دول الإقليم محدودة ولم يعد لدينا نمط من أنماط أنور السادات».

ورأى أن توقيت منح الجائزة «جاء منصفا لمصر وللسادات»، مشيرًا إلى محاولات تجاهل الدور المصري.

ويُذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق في 2018، على منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، «الميدالية الذهبية للكونجرس» التي تعتبر أرفع وسام مدني يُمكن أن يمنحه، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق في ولايته السابقة على القرار تحت عنوان «قانون الاحتفال بمئوية أنور السادات ».

واستكمل أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان رجل دولة وشخصية غير تقليدية، مشيرًا إلى أن مصطلح «رجل الدولة» يُقصد به من الشخص القادر على اتخاذ قرارات لا تمضي مع التيار العام ولكن يُثبت صحتها بمرور الوقت.

واستكمل أن الرئيس الراحل كان يُتهم بالانحياز للولايات المتحدة الأمريكية، وبمصادقة إسرائيل، معلقًا: «هذا هراء غير صحيح».

وتطرق إلى إحدى زيارته لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتجوله في الشوارع القريبة من مبنى الأمم المتحدة، حيث رصد وجود شارعين باسم رئيسي وزراء إسرائيل السابقين إسحاق رابين، وشيمون بيريز.

وتابع الفقي أنه تساءل عن عدم وجود شارع يحمل اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ليُرد عليه بأن مصر رفضت وضع اسمه بجوار رئيسي وزراء إسرائيل.

وعلق الفقي على هذه الواقعة، قائلًا: «استغربت جدا وتمنيت لو وضع اسمه عن استحقاق، ليجد مكانه مرصعا في التاريخ».

وتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في احتفالية ينظمها الكونجرس الأمريكي بمناسبة منح الميدالية الذهبية للكونجرس للرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديرًا لدوره التاريخي وإسهاماته في تحقيق السلام.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية، كما يعقد عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين ورؤساء اللجان الفرعية بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، إلى جانب ممثلي مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الأمريكية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان مساء الثلاثاء، عن تقدير مصر لقرار الكونجرس، الذي يأتي تكريمًا للإسهامات التاريخية للرئيس الراحل في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، ورؤيته الاستراتيجية وشجاعته السياسية التي أسهمت في تغيير مسار المنطقة.

وثمنت مصر جهود رئيس مجلس النواب الأمريكي لإتمام هذا التكريم، الذي يمثل سابقة تاريخية باعتبار السادات أول رئيس مصري يحصل على الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي.

وأكدت وزارة الخارجية أن التكريم يعكس تقديرًا لمسيرة مصر التاريخية في صنع السلام ودعمه وترسيخ دعائمه، مشيرة إلى جهودها في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ العام الماضي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.

وفي السياق ذاته، وجّه الكونجرس الأمريكي دعوة رسمية إلى أسرة الرئيس الراحل لحضور مراسم تسليم الميدالية الذهبية، المقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء، بقاعة التماثيل داخل مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن.

وتُعد ميدالية الكونجرس الذهبية واحدة من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، ويمنحها الكونغرس الأمريكي تقديرًا للأفراد الذين قدموا إسهامات استثنائية في مجالات مختلفة، إلى جانب وسام الحرية الرئاسي.

وتعود نشأة الميدالية إلى عام 1776، عندما منحها المؤتمر القاري لأول مرة إلى جورج واشنطن، قائد الجيش القاري آنذاك، تقديرًا لدوره العسكري.

واقتصر منح الميدالية حتى منتصف القرن التاسع عشر على القادة العسكريين الذين أسهموا في الحروب والمعارك الأمريكية، قبل أن يتسع نطاقها عام 1858، عندما مُنحت للطبيب البريطاني فريدريك روز، تقديرًا لمساعدته البحارة الأمريكيين، ليصبح أول شخص من خارج القوات المسلحة الأمريكية يحصل عليها.

ومع مرور الوقت، تطور نطاق التكريم ليشمل المدنيين من مختلف المجالات، ومن بينهم الفنانون والرياضيون والسياسيون ورجال الأعمال ورجال الدين، تقديرًا لإسهاماتهم وإنجازاتهم البارزة.