أعربت وزارة النقل عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال السرقة التي تستهدف مهمات ومكونات السكك الحديدية، وذلك على خلفية واقعة قيام أحد الأشخاص بسرقة مسامير من بلنجات تثبيت القضبان بسكة التخزين بمحطة السنبلاوين على خط «الزقازيق – المنصورة»، وضبطه بمعرفة رجال الشرطة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الممارسات الإجرامية تمثل اعتداء خطيرا على أحد مرافق الدولة الحيوية، وتهديدا مباشرا لأرواح المواطنين والعاملين بهيئة السكك الحديدية، لما قد يترتب على فك مكونات تثبيت القضبان أو سرقتها من تعريض سلامة حركة القطارات للخطر، واحتمال وقوع حوادث جسيمة قد تسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية الأساسية لهذا المرفق الحيوي.

وشددت وزارة النقل على عدم التهاون مع أي محاولات للعبث بمهمات السكك الحديدية أو سرقتها، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي هذه الجرائم، حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام حركة القطارات.

كما أهابت الوزارة بجميع المواطنين ضرورة الحفاظ على ممتلكات ومرافق السكك الحديدية، وسرعة الإبلاغ عن أي محاولات لسرقتها أو العبث بمكوناتها، مشددة على أن حماية هذا المرفق الحيوي والحفاظ على أرواح الركاب والعاملين مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة تأتي بعد أيام قليلة من واقعة خروج العربة الرابعة من القطار رقم (107/3634) ركاب الإسماعيلية – السويس، المكون من 5 عربات «تحيا مصر»، عن القضبان بين محطتي نفيشة والضبعية، يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري، نتيجة سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان، الأمر الذي أدى إلى خروج العربة عن القضبان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.