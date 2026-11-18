اليوم.. تسليم جوائز مسابقة «تيك توك» الإبداعية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أسماء الفائزين في مسابقة «تيك توك» الإبداعية، التي ينظمها بالتعاون مع المنصة للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال احتفالية تُقام عقب جلسة نقاشية تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، حيث يتولى الفنان حسين فهمي توزيع الجوائز على الفائزين.

وتأتي المسابقة في إطار مشاركة منصة «تيك توك» بصفتها الشريك الرقمي الرسمي للدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واستمرارًا للتعاون بين المهرجان والمنصة للعام الثاني على التوالي. وتستهدف المسابقة صناع المحتوى على المنصة، وتدعوهم إلى التعبير عن شغفهم بالسينما من خلال مقاطع فيديو قصيرة يقدمون فيها رؤاهم وتجاربهم وأفكارهم المبتكرة حول الفن السابع، بهدف تشجيع المواهب الجديدة وتعزيز دور المحتوى الرقمي في نشر الثقافة السينمائية وإثراء النقاش حول الأفلام.

وأكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان يحرص على التواصل مع الأجيال الجديدة، ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم في وسائل التعبير والتواصل، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية أصبحت جزءًا مهمًا من علاقة الجمهور بالسينما، ومساحة لاكتشاف المواهب والأفكار الإبداعية.

وقال حسين فهمي: «السينما فن متجدد، وكل جيل بيكتشف طريقته الخاصة في التعبير عنها والتفاعل معاها. ومن المهم بالنسبة لنا في مهرجان القاهرة إننا نكون قريبين من الشباب، ونفتح لهم مساحات يقدموا من خلالها أفكارهم ومواهبهم. والمنصات الرقمية أصبحت وسيلة مهمة للوصول إلى جمهور جديد، وتشجيع الشباب على اكتشاف السينما والتعبير عن حبهم ليها».

وأضاف: «سعيد باستمرار تعاوننا مع تيك توك للعام الثاني، وبالمواهب الشابة اللي بتشارك في المسابقة. وأتمنى إن التجربة تكون بداية لطريق أكبر لبعضهم في عالم السينما، لأن الموهبة الحقيقية ممكن تبدأ بفكرة بسيطة أو فيديو قصير، وبعدها تتحول لحكاية كبيرة على الشاشة».

من جانبه، قال الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، رئيس أيام القاهرة لصناعة السينما، إن تنظيم المسابقة بالتعاون مع منصة «تيك توك» يأتي في إطار حرص المهرجان على توسيع دائرة المشاركة في الفعاليات السينمائية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة وصناع المحتوى للتعبير عن علاقتهم بالسينما من خلال أدوات ووسائط رقمية جديدة.

وأضاف أن المنصات الرقمية أصبحت مساحة مهمة للتفاعل مع الأفلام ومناقشة تجارب صناعتها، والوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور، مشيرًا إلى أن المسابقة تستهدف تشجيع المشاركين على تقديم أفكار إبداعية ومحتوى يسهم في نشر الثقافة السينمائية، ويعزز حضور الفن السابع لدى الأجيال الجديدة.

وأكد أن التعاون مع «تيك توك» يمثل نموذجًا للاستفادة من المنصات الرقمية في دعم المواهب وفتح مسارات مختلفة للتواصل بين صناع الأفلام والجمهور، موضحًا أن إتاحة الفرصة للفائزين لحضور فعاليات المهرجان والتواصل مع الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام تمنحهم فرصة للتعرف عن قرب على صناعة السينما وتجارب العاملين بها.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمسابقة، الذي يُختار من بين المشاركين في التحدي الذي أُطلق على منصة «تيك توك»، على فرصة حضور عدد من فعاليات الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، والتواصل مع الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام المشاركين، والتعرف عن قرب على أجواء المهرجان وكواليس صناعة السينما.

وتشهد فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما»، غدًا الأربعاء، جلسة نقاشية بعنوان «عودة تيك توك إلى مهرجان القاهرة السينمائي: دفع الاكتشاف وبناء القاعدة الجماهيرية في التلفزيون والسينما»، بمشاركة نبأ الدباغ ولين عبد الغني، ممثلتين عن منصة «تيك توك»، وتديرها لينا فطين، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا حتى الخامسة والنصف مساءً، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وتتناول الجلسة دور المنصات الرقمية في اكتشاف المواهب الإبداعية، وتوسيع القاعدة الجماهيرية للأعمال السينمائية والتليفزيونية، والفرص التي تتيحها لصناع المحتوى وصناع الأفلام للتواصل مع الجمهور، إلى جانب تأثير المحتوى الرقمي في الترويج للأعمال الفنية وتشكيل اهتمامات المشاهدين.

وعقب انتهاء الجلسة، يعلن المهرجان أسماء الفائزين في المسابقة الإبداعية، ويتولى الفنان حسين فهمي توزيع الجوائز عليهم، احتفاءً بأفكارهم ومشاركاتهم التي تعكس تنوع أساليب التعبير عن السينما عبر المنصات الرقمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نحو توسيع مشاركة الأجيال الجديدة في الأنشطة السينمائية، والاستفادة من المنصات الرقمية في دعم الثقافة السينمائية، وفتح مساحات جديدة أمام المواهب الشابة للمشاركة في الحوار حول الأفلام وصناعتها.

تُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. كما تتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحمل اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن مهرجانات الفئة «أ»، وهو المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الذي يتمتع بهذا التصنيف. ويجمع المهرجان بين عرض الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم والاحتفاء بصناعها، وبين الأنشطة المهنية وبرامج دعم الصناعة، وفي مقدمتها «أيام القاهرة لصناعة السينما». وتُقام دورته الـ47 خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بعد خمسين عامًا على تأسيسه.