قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عادل هلال، رئيس المحكمة، بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم 8989 جنايات مركز فاقوس لسنة 2026، بحبس أب لمدة 6 سنوات، لاتهامه بقتل طفلته الرضيعة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم، البالغ من العمر 33 عاما، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل طفلته الرضيعة "رنا" التي لم يتجاوز عمرها 5 أشهر، بعدما تعدى عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة كانت تقيم برفقة والدها، بعد مغادرة والدتها مسكن الزوجية بسبب خلافات أسرية، حيث اتهمت الأم زوجها بالاعتداء المتكرر عليها وعلى أطفالهما بالضرب وسوء معاملتهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة الطفلة، التي أكدت أنها تركت منزل الزوجية وأقامت برفقة والدتها، بينما ظل الأطفال في رعاية والدهم. وأضافت أنها توجهت إلى المستشفى فور علمها بوفاة رضيعتها، وعندما شاهدت جثمانها لاحظت وجود إصابات ظاهرة ودماء على جسدها، واتهمت زوجها بالتسبب في وفاتها.

كما أكدت تحريات ضابط فرع بحث شرق الشرقية أن المتهم اعتاد التعدي على زوجته وأطفاله الصغار بالضرب وإساءة معاملتهم، وأنه تعدى على طفلته الرضيعة يوم الواقعة، ما تسبب في إصابتها بإصابات أودت بحياتها، وفقا لما ورد بأقوال الشهود في التحقيقات.

وتضمنت التحقيقات أقوال شقيق الطفلة، البالغ من العمر 9 سنوات، وشقيقتها البالغة 7 سنوات، إذ قررا أن والدهما اعتاد الاعتداء عليهما وعلى أشقائهما بالضرب، وكان سيئ المعاملة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.