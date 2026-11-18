عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اجتماعًا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، وعدد من كبار مسئولي هيئة الأركان العامة، في مقر الجيش الإسرائيلي بمدينة تل أبيب.



وحسبما نقلت صحيفة « يديعوت أحرونوت»، يبحث الجانبان، خلال الاجتماع، آخر التطورات الأمنية، ومدى جاهزية الجيشين لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران حال تطلبت التطورات ذلك.





وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم جهود الوساطة القطرية والعمانية، إذ تبادل الطرفان، الثلاثاء، ضربات صاروخية، بعدما أعلنت واشنطن استهداف موقع لإطلاق الصواريخ في إيران، فيما قالت طهران إنها استهدفت منظومة رادار عسكرية أمريكية في البحرين.



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، حربًا على إيران، التي ردت بشن هجمات استهدفت إسرائيل وما وصفته بمنشآت عسكرية أمريكية في عدد من الدول العربية.



وفي 18 يونيو، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، غير أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.



ومنذ يوليو الماضي، تجددت المواجهات بين الجانبين من حين إلى آخر، بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع واحتواء تداعياته الإقليمية والدولية.