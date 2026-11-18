استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مطار شنجن باوان الدولي، لدى وصوله إلى الصين للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور حرس الشرف من القوات المسلحة الصينية، إلى جانب أطفال قدموا الزهور للرئيس الأمريكي، فيما رُفعت أعلام البلدين وعُزف نشيداهما الوطنيان، وحلّقت طائرات مقاتلة في سماء المطار تحيةً للضيف الأمريكي.

وتبادل الرئيسان التحية والمصافحة، قبل أن يلوّحا للشباب المشاركين في مراسم الاستقبال.

ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن شي جين بينج قوله، إن زيارته السابقة إلى الولايات المتحدة، في سبتمبر الماضي، شهدت استقبالًا حافلًا من ترامب وزوجته، اللذين استقبلاه شخصيًا في المطار وأقاما له مراسم استقبال رسمية.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمبدأ المعاملة بالمثل، معربًا عن ترحيبه بزيارة ترامب، وتطلعه إلى إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الرئيسية المرتبطة بالعلاقات الصينية الأمريكية، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والنظام العالمي.

وأكد شي، أن بلاده تسعى إلى العمل مع الولايات المتحدة من أجل بناء «علاقة ثنائية بناءة ومستقرة على المستوى الاستراتيجي»، تقوم على الاحترام والإنصاف والمساواة.

من جانبه، أعرب ترامب عن شكره للرئيس الصيني على استقباله شخصيًا في المطار والترتيبات التي أعدها الجانب الصيني، مؤكدًا سعادته بزيارة الصين مجددًا.

وبحسب الوكالة الصينية، وصف الرئيس الأمريكي شي جين بينغ بأنه «قائد عظيم»، مشيرًا إلى أن لقاءاتهما دائمًا ما تكون ممتعة، ومعربًا عن ثقته بأن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق نتائج إيجابية.