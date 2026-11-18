ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي أن إسرائيل أعادت فتح معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، لتفتيش شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، ومن المقرر أن تدخل الشاحنات القطاع عبر معبر كرم أبو سالم عقب انتهاء عملية التفتيش.

وقبل أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، كان معبر بيت حانون مخصصًا لتنقل الأفراد من وإلى قطاع غزة، وأغلق المعبر في فبراير 2025، مع نهاية هدنة مؤقتة جاءت في منتصف الحرب على غزة.

وبحسب المصدر الإسرائيلي، تبرعت ألمانيا بجهاز لفحص الشحنات، مما ساهم في إعادة فتح المعبر صباح اليوم، هذا بالإضافة إلى "ضغوط مجلس السلام والجهات الألمانية التي تبرعت بجهاز الفحص".

وأضاف: "سنفتش عددًا قليلًا، ربما بضع عشرات فقط، ومن ثم ستتجه إلى معبر كرم أبو سالم ومنه تدخل القطاع".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام الماضي، فإن إسرائيل ملزمة بالسماح بدخول 600 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الواحد.

وفي سياق متصل، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس الثلاثاء، تحذيره من خطورة استمرار سلطات الاحتلال في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي لنحو مليوني فلسطيني.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الفلسطينية في بيان صادر عنها، أن التحذيرات الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما مع اشتداد فصل الشتاء، تستدعي اتخاذ خطوات عملية وعاجلة، وممارسة ضغط دولي فاعل لإلزام إسرائيل بفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات والإيواء المؤقت، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الإنساني وجهود التعافي وإعادة الإعمار، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".