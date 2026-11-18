• عوض: المنطقة تستهدف ربط التعليم الجامعي باحتياجات الصناعة وتأهيل كوادر متخصصة لسوق العمل

تنفيذًا لتوجيهات محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية وتعزيز التكامل بين التعليم والصناعة، بحث محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أيمن دياب، رئيس جامعة شرق العاصمة، ومحمد طارق، الشريك الصناعي للجامعة، إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 20 فدانًا داخل الحرم الجامعي.

وأكد عوض أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، ومواءمة التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل، من خلال تأهيل الطلاب وتدريبهم عمليًا خلال فترة دراستهم، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة للمشروعات الصناعية بالمنطقة.

وأضاف أن التعاون يتضمن الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والبحثية للجامعة باعتبارها بيت خبرة للمشروعات الصناعية، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب معتمدة بالتعاون بين الجامعة والهيئة، لتنمية المهارات الفنية والتخصصية المطلوبة في سوق العمل.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات ميدانية للطلاب إلى المناطق الاستثمارية التي تديرها الهيئة، ومركز «فكرتك شركتك» المتخصص في دعم رواد الأعمال، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، أوضح أيمن دياب أن الجامعة خصصت 20 فدانًا لإقامة المنطقة الاستثمارية، من إجمالي مساحتها البالغة 120 فدانًا، مشيرًا إلى أن فلسفة الجامعة تقوم على تلبية احتياجات القطاع الصناعي، وفق نموذج الجامعات الموجهة بالصناعة.

وأضاف أن الأنشطة المستهدف جذبها ترتبط بتخصصات كليات الجامعة، وتشمل الصناعات الهندسية والغذائية والطبية، والتصنيع الرقمي وإنتاج النماذج الأولية والطباعة ثلاثية الأبعاد.

بدوره، أوضح محمد طارق، الشريك الصناعي للجامعة، أن المنطقة تتمتع بمزايا تنافسية، أبرزها موقعها بين طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والحرم التعليمي للجامعة، مشيرًا إلى الانتهاء من نحو 30% من أعمالها الإنشائية.