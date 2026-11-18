أكد نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، أهمية الشراكة المصرية الروسية في دعم جهود التنمية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن مؤتمر «روسيا وأفريقيا» يمثل منصة مهمة لطرح الفرص واستكشاف مجالات جديدة لتعزيز هذه الشراكة.

وقال النجاري في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»، على هامش أعمال المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة الجديدة، إن «مشاركة نخبة من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية الروسية تعكس أهمية الحدث ودوره في تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين».

وأوضح أن العلاقات المصرية الروسية، وكذلك العلاقات الروسية الأفريقية، تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في قطاعات متعددة، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاقها مستقبلًا لتشمل مجالات وأنشطة جديدة.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن روسيا تمتلك قدرات تكنولوجية وصناعية وإمكانات متنوعة يمكن أن تسهم في دعم مسارات التنمية بالدول العربية والأفريقية، لافتًا إلى أن المؤتمر يتيح فرصة مهمة للتعرف على هذه الإمكانات وتحديد المجالات التي يمكن من خلالها تطوير التعاون مع موسكو.

وأضاف أن مصر، في إطار جهودها لتحقيق التقدم والتنمية، يمكن أن تحقق استفادة كبيرة من توسيع شراكتها مع روسيا، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات.