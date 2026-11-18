احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بالعيد الرابع عشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مارمرقس الرسول، وسط أجواء فرحة اختلطت فيها مشاعر المحبة والود الخالصين بهيبة ووقار الصلوات والبخور المتصاعد، حاملًا معه اشتياقات وطلبات الآباء المطارنة والأساقفة لأجل الكنيسة وباباها وشعبها.

ووصل البابا تواضروس الثاني إلى كنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والتُقطت صورة تذكارية له وحوله أعضاء المجمع المقدس، ثم تحرك الموكب إلى داخل الكنيسة، يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون ألحان استقبال الأب البطريرك.

وشارك في صلوات القداس 110 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالإسكندرية والقاهرة.

وفي عظة القداس، قال البابا تواضروس الثاني: "نشكر الله الذي أعطانا أن نأتي إلى هذه الساعة المقدسة، وأنه منذ 14 عامًا وضع على أكتافنا هذه المسؤولية في قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشكر الله لأنه أعطانا من نعمه وعطاياه الكثير، وإن قدمنا شكرًا لله فهذا لا يكفي، فعطاياه فوق ما نستحق وفوق ما نفتكر".

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن السيد المسيح هو صاحب وقائد الكنيسة، وهي خاصته، والكنيسة تشملنا جميعًا، الإكليروس والشعب.

وتحدث عن أربع صور للبناء التي تمثل أساسيات عمل الأب الأسقف، وهي البناء الإيماني، وهو يرتكز على الكتاب المقدس أولًا، ثم الليتورجيا والآباء والتقليد، وهذا ما نسميه بالإجمال "البناء التعليمي"، ففي كل مرة يعلم فيها الأسقف، فهو يبني فكرًا وعقيدة وإيمانًا ومعرفة، وبناء الإيمان ليس أمرًا سهلًا، فهو بناء الإنسان الذي يحيا حياة الإيمان في ارتباطه بالمسيح، وهو إيمان حي رأيناه بوضوح في شهداء ليبيا الذين تمسكوا بإيمانهم حتى الموت.

وأضاف أن صور البناء تتضمن أيضًا البناء الرعوي، والبناء المؤسسي، وهو في غاية الأهمية في إدارة الإيبارشية والكنائس، والبناء المستقبلي، وهو اكتشاف الطاقات وإعداد القادة والخدام واكتشاف المواهب والمكرسين.

وتابع: "نشكر الله على العمل والنعمة التي يسكبها في كنائسنا وخدماتنا، والله يصنع معنا الكثير، واختبارات الإيمان في حياتنا كثيرة وعديدة، وأرجو ألا نلتفت إلى الضعفات والسلبيات والأمور المحبطة، فنحن مكلفون من المسيح ببناء كنيسته رعيةً وشعبًا، كبارًا وصغارًا".

وقال البابا تواضروس الثاني إنه عندما يأتي يوم الاحتفال بذكرى الرسامة، نحتاج إلى تقديم تقرير أمام الله عما صنعناه وعما نريد أن نصنعه، عن إخفاقاتنا وإيجابياتنا وما نريده وما نحتاج إليه، والله يكمل كل نقص فينا.

وأضاف: "ليعطنا الله نعمة فوق نعمة، ويبارك كل خدمة وكل كنيسة وكل إيبارشية، ويبارك كل الآباء الحضور، وأرجو أن تصلوا من أجلي كثيرًا لأن موقع المسئولية ليس سهلًا".