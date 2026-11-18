أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت بطائرات مسيّرة اليوم الأربعاء، والتي تصدت لها بكفاءة منظومات الدفاع الجوي الكويتية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتحديًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلن البرلمان العربي وقوفه الكامل إلى جانب دولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن المساس بأمن دولة الكويت يمثل مساسًا بالأمن القومي العربي بأسره.

وحذر البرلمان العربي من أن توالي الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية يعكس نهجًا عدوانيًا خطيرًا يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، ويؤكد أن أمن الدول العربية وسيادتها ليسا محل مساومة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحرك دولي جاد يتجاوز عبارات الشجب والاستنكار والإدانة، بما يضع حدًا لهذه الاعتداءات المتكررة، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من المحاسبة يشجع على التمادي في العدوان، ويفقد منظومة الأمن الجماعي مصداقيتها.

وأكد البرلمان العربي أن مسئولية المجتمع الدولي لا تقتصر على إدانة العدوان بعد وقوعه، بل تمتد إلى منع تكراره ومحاسبة مرتكبيه، فالأمن الإقليمي لا تصونه بيانات الإدانة، وإنما تحميه المواقف الحازمة والإرادة الدولية الجادة.