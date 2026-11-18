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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، إصابة خمسة من مرتبات القوات المسلحة، إثر حادث تحطم طائرة مروحية من طراز «بلاك هوك» أثناء تنفيذ تمرين عسكري تدريبي.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الملكة علياء العسكري لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن الإصابات تراوحت بين إصابة واحدة شديدة وأربع إصابات خفيفة.

وفي وقت سابق، صرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن إحدى طائرات الهليكوبتر من طراز بلاك هوك تعرضت لحادث تحطم أثناء تنفيذ تمرين عسكري تدريبي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، باشرت الفرق المتخصصة إجراءات الاستجابة للحادث، وجرى اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأكدت القيادة العامة أن سلامة منتسبي القوات المسلحة تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات وفقًا للإجراءات المعتمدة.