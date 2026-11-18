قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش تواصل سيطرتها وانتشارها داخل ما وصفها بـ«المناطق الأمنية» في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وادعى كاتس، في تصريحات نقلتها شبكة «مصدر» الفلسطينية، أن هذا الوجود العسكري يأتي في إطار حماية المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الجليل والجولان والنقب، استنادًا إلى الدروس المستخلصة من أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضح أن سياسة الحكومة الإسرائيلية، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بعدم الانسحاب من الخطوط الحالية للمناطق الأمنية أو إعادة انتشار القوات فيها، إلا بعد تحقيق ثلاثة شروط رئيسية، تتمثل في تفكيك حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل، ونزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وإنهاء أي تهديدات مسلحة من الأراضي السورية.

وفي سياق متصل، هدد كاتس بتوسيع نطاق العمليات العسكرية حال تجدد المواجهات، مؤكدًا استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مناورات عسكرية واحتلال مزيد من الأراضي، بالتزامن مع إخلاء السكان وتدمير البنية التحتية في المناطق المستهدفة، تمهيدًا لتحويلها إلى ما وصفها بـ«مناطق أمنية دائمة» على الجبهتين الشمالية والجنوبية.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن الحكومة تعتزم مواصلة تنفيذ هذه السياسة الميدانية دون تراجع، مدعيًا أنها تهدف إلى ضمان حماية المواطنين الإسرائيليين.