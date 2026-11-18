أعلن الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، تقدمه بأوراق ترشحه رسمياً لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك قبيل إغلاق باب الترشح في التاسعة من مساء اليوم.

وأوضح الاتحاد الياباني في بيان رسمي أنه أرسل خطاب ترشيح تاشيما إلى "فيفا" في السابع عشر من نوفمبر الجاري، بعد أن نجح في استيفاء الشروط المطلوبة بالحصول على دعم 5 اتحادات وطنية كحد أدنى، فضلاً عن استيفائه شرط ممارسة دور فاعل في كرة القدم لعامين على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية.

من جانبه، أعرب تاشيما في بيان رسمي عن امتنانه لرئيس الاتحاد الياباني تسونياسو مياموتو وأعضاء مجلس الإدارة، وللاتحادات الوطنية التي منحته ثقتها، مشيراً على هامش حفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي في تايلاند إلى أنه سيكشف عن هوية تلك الاتحادات الداعمة في وقت لاحق.

وأكد المرشح الياباني أنه يخوض السباق الانتخابي بهدف جعل "فيفا" مؤسسة أكثر نزاهة وموثوقية، مشدداً على أن أولويته القصوى تتمثل في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان الشفافية الكاملة قبل الشروع في طرح المبادرات والسياسات التطويرية، لافتاً إلى أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على صياغة استراتيجيته وبرنامجه الانتخابي.