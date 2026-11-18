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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، 20 فلسطينيا، بينهم سيدة وصحفي، خلال حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وذكر أن الاعتقالات تركزت في محافظات طولكرم وقلقيلية ونابلس (شمال) والقدس (وسط)، وشملت الصحفي محمد عناية، مصور تلفزيون فلسطين، والسيدة أم محمود العوفي.

وأوضح المكتب أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت عناية عقب مداهمة منزله في مدينة قلقيلية، فيما اعتقلت العوفي ونجلها من منزلهما في حي الرشيد بمدينة طولكرم.

وأضاف أن الحملة تخللها اقتحام منازل وتفتيشها وتخريب محتويات بعضها، مشيرا إلى أن الاعتقالات شملت أسرى محررين.

وبالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته واعتداءاته، إلى جانب تصاعد إرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وتشمل الاعتداءات أيضا هدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير فلسطينيين، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذه الممارسات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.