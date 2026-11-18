سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة الطاقة النرويجية "إكوينور" الأربعاء، رصد هجوم إلكتروني استهدف بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لها، مؤكدة عدم تأثر عملياتها وأنشطتها الإنتاجية.

وقالت الشركة، التي تعد أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، في بيان، إنها أبلغت السلطات المعنية بالهجوم عقب اكتشافه.

وأضافت أنها حشدت جميع الموارد اللازمة لاحتواء الهجوم واستعادة سلامة الأنظمة بالكامل، مشيرة إلى عدم رصد أي مؤشرات على سرقة بيانات.

وأفادت بأن الهجوم لم يؤثر سلبا على عملياتها وأنشطتها الإنتاجية، وأنها ستواصل إطلاع الرأي العام على المستجدات.