سعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، إلى طمأنة الأمريكيين، مؤكدا عدم وجود أي معلومات تشير إلى أن سلسلة الأعطال التي طالت الخدمات، وأربكت حركة السفر، وعطلت العمل، وقيدت الوصول إلى الخدمات المصرفية، وأثرت على الاتصالات السرية، مرتبطة بعضها ببعض أو تقف وراءها جهة خبيثة.

وسعى روبيو إلى تهدئة مخاوف الأمريكيين خلال مرافقته الرئيس دونالد ترامب، بينما كانا يستعدان لمغادرة مانيلا والتوجه إلى مدينة شنتشن الصينية، لعقد اجتماعات مهمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال روبيو: "ليست لدينا أي أدلة أو أي أسباب تدفعنا إلى الاعتقاد بأن أيا من هذه الوقائع المنفصلة أو الفردية له علاقة بجهات خبيثة أو قراصنة إلكترونيين أو مجرمين أو دولة أخرى أو أي جهة خبيثة من أي نوع".

ويواجه ترامب موجة متصاعدة من الانتقادات، إذ طالب مؤيدون وخصوم على حد سواء البيت الأبيض بتقديم إجابات بشأن سلسلة الانقطاعات والأعطال التقنية التي شهدتها الولايات المتحدة.