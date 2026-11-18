خرج أكثر من 100 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا للاحتجاج على الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المشاركين في الاحتجاجات بلغ 146 ألف شخص، بينهم 28 ألفًا في العاصمة باريس وحدها. في المقابل، قدّرت الكونفدرالية العامة للشغل عدد المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد بأكثر قليلًا من 500 ألف شخص.

وكانت عدة نقابات عمالية قد دعت إلى تنظيم يوم من الإضرابات، وشارك فيها موظفون في القطاع العام، إلى جانب تلاميذ مدارس وطلاب جامعات.

ودعت زعيمة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، صوفي بينيه، إلى زيادة الأجور بشكل فوري.

وتشهد فرنسا منذ أسابيع، احتجاجات اجتماعية تتعلق بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المعيشة. كما يتظاهر الشباب للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص.

وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور عقب الاحتجاجات، لكن الزيادة لم تتجاوز بضعة يوروهات.

وشهدت البلاد يوم إضرابات كبيرا في مطلع الشهر الجاري. ووفقًا لوزارة الداخلية، شارك في تلك الاحتجاجات أكثر قليلًا من 500 ألف شخص، بينما قدّرت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل عدد المشاركين بنحو 6ر1 مليون شخص، وهو رقم يفوق بكثير عدد المشاركين في احتجاجات اليوم الثلاثاء.