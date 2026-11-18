يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى الصين، حيث سيشارك في اجتماع ثلاثي تاريخي مع الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يعيش فيه العالم حالة من التوتر بسبب الحربين في أوكرانيا وإيران، والتحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي.

ويعول ترامب على أن أسلوبه الدبلوماسي العفوي، القائم على العلاقات الشخصية، يمكن أن يترك إرثا يسهم في إعادة تشكيل الشؤون العالمية خلال العامين الأخيرين من ولايته في البيت الأبيض.

وقال ترامب إنه يعتزم بحث الحد من الأسلحة النووية وإنهاء الحرب في أوكرانيا مع شي وبوتين، وهي الحرب التي بدأت عام 2022 مع الغزو الروسي. ولا يتوقع محللون تحقيق اختراقات جوهرية، رغم الطابع غير المسبوق للاجتماع الذي يعقد في مدينة شنتشن الصينية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وكان مساعدو ترامب أبلغوا الصحفيين، قبل الزيارة، أن الحرب في أوكرانيا لن تكون جزءا من الاجتماع الثلاثي. ومع ذلك، قال الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، إن مقتل عشرات الآلاف من الجنود الروس شهريا أوجد فرصة لتسوية الصراع.

وقال ترامب: "أعتقد أننا اقتربنا كثيرا من إنجاز ذلك. سنعقد اجتماعا جيدا بشأنه".

لكن زيارة ترامب إلى آسيا تأثرت بسلسلة من الأعطال التي طالت الخدمات الرقمية في الولايات المتحدة، وأثارت مخاوف بشأن قدرة المواطنين على تفقد رسائل البريد الإلكتروني، والسفر جوا، والحفاظ على أمان حساباتهم المصرفية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين من مانيلا، الأربعاء، إنه لا توجد "أي أدلة" على أن هذه الأعطال مرتبطة بعضها ببعض، أو لها صلة بدول منافسة أو قراصنة إلكترونيين أو مجرمين.