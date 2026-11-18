قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان رجل سياسة أكثر منه رجلًا عسكريًا.

وأشار خلال برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر» مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس الراحل لم ينخرط في العمل العسكري منذ تخرجه عام إلى 1939 إلى قيام الثورة وإسقاط الملكية عام 1952 إلا لمدة عام ونصف.

وتابع: «دا ملبسش كاكي من سنة 1939 تخرجه، إلى سنة 1952 قيام الثورة إلا سنه ونصف، الباقي هو الحاج محمد نور الدين العتال على العربية، وهو أنور السادات الصحفي في روزاليوسف، هو أنور السادات اللي عايش عند عائلة أبو وافية».

ورأى أن الراحل «كان شخصية استثنائية من العبث الإساءة إليها»، لافتًا إلى الفارق بينه وبين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من وجهة نظر «الناصريين» بقوله إن «عبدالناصر كان زعيما والزعامة كاريزما ولكّن مش بالضرورة أفق سياسي.. إنما أنور السادات كان رجل دولة».

وذكر السمات الشخصية للرئيس الراحل أنور السادات والتي مكّنته من التواصل مع الغرب، قائلًا إن الراحل كان مثقفًا، وأن ظروف عصره فرضت على المهتمين بالحياة السياسية أن يكونوا على دراية بتطورات الأوضاع، متابعًا أنه «كان أحد الضباط الأحرار القلائل المحتكين بالأجانب».

وأضاف: «في ذلك الوقت كانت هناك موجات وتيارات في العالم والداخل والخارج تخلي المهتم بالحياة السياسية يبقى عارف الدنيا ماشية إزاي، وأنور السادات كان من هذا النوع»، مشيرًا إلى مشاركته في اغتيال أمين عثمان وزير المالية السابق في حكومة الوفد والذي كان مواليا لبريطانيا، وفي قضية العوامة وجهاز التشفير الألماني مع الراحلة حكمت فهمي.

وفي سياق متصل، نوه الفقي إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات، أزال المخاوف التقليدية والتاريخية في الذهن العربي حول إسرائيل، متابعًا أنه «لو مضى العرب باعتدال وراءه لكنا في وضع أفضل.. ما كان يُعرض علينا لم يعد يُعرض علينا أبدا دلوقت».