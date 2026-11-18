قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن مصر كانت سباقة في إدراك خطر جماعة الإخوان والتحرك لمواجهته، وشكّل الموقف المصري في مواجهة التنظيم نقطة تحول في تاريخ المنطقة، بعدما دفعت ثمنًا كبيرًا على مستوى الاستقرار والاقتصاد ودماء الشهداء خلال سنوات مواجهة الإرهاب.

وأضاف "أبو شامة"، عبر برنامج "مساء dmc”، على قناة dmc، أمس الثلاثاء، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن امتداد خطر جماعة الإخوان خارج منطقة الشرق الأوسط، أن العالم كان من المفترض أن يشيد بالتجربة المصرية، خاصة أن مصر واجهت ضغوطًا وانتقادات دولية ومحاولات للضغط عليها من أجل التراجع عن موقفها تجاه الجماعة، إلا أنها تمسكت بموقفها.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا بمواجهة الجماعة في توقيت بالغ الأهمية، مستندًا إلى ثقته في وعي الشعب المصري ودور الجيش في التصدي، مضيفًا أن أبعاد الخطر لم تكن واضحة بالقدر ذاته لدى أطراف دولية أخرى، وهو ما انعكس سابقًا في مواقف غربية وأمريكية طالبت بعودة التنظيم.

وتابع أن التحولات التي شهدتها المنطقة، خاصة في السعودية والإمارات، عكست بداية مواجهة أوسع للفكر الإخواني، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت مراجعات ومواجهة مع التنظيم خلال عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، معتبرًا أن ذلك كان من نقاط التحول المؤثرة في تاريخ المملكة والمنطقة، وأسهم في تراجع نفوذ الفكر الإخواني وفتح المجال أمام التحولات الفكرية والانفتاح التي شهدتها السعودية لاحقًا.

وثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار مصر فيما يتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين، ووضعها على قائمة المنظمات الإرهابية بشكل دائم، قائلاً في تصريحات صحفية، أمس الأول الاثنين: "الأمر رائع، مصر قامت بعمل جيد جدًا، وتعاملت مع المسألة بجدية كبيرة".